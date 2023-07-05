Торт, сабля и свечи: редкие кадры со свадьбы Бекхэмов 24 года назад

Виктория Бекхэм показала подписчикам видео, на котором влюбленные режут свадебный торт 4 июля 1999 года.

"24 года назад. Я так тебя люблю, Дэвид Бекхэм", - написала она под публикацией.

В ролике пара облачена в одежду лилового цвета. Они оба держат саблю, которой разрезают свадебный торт.

Есть мнение, что традиция разрезать торт мечом (или саблей) восходит ко временам Римской империи. Молодоженам его дарили на свадьбу. Когда супруги отрезают первый кусок торта, это символизирует их совместные усилия. Согласно традиции, жених и невеста таким образом демонстрируют стремление все в своей жизни делать вместе.

В Великобритании эта традиция продолжается в королевской семье. Ряд королевских невест разрезали торт именно мечом. К примеру, на свадьбе принцессы Елизаветы и ее избранника Филиппа влюбленные продемонстрировали это умение. В 2021 году королева Елизавета II разрезала торт церемониальной саблей на вечере в рамках саммита "Большой семерки" (G7) в ботаническом саду Корнуолла "Эдем".

Свадебный зал Виктории и Дэвида украшен цветами и свечами. Гости громко аплодируют молодеженам.

Дэвид Бекхэм также поделился архивным кадром: "В этот день 24.07.99. 24 года и далее до старости. Лучшей жене, маме и собутыльнице (большую часть времени). С годовщиной, так сильно люблю тебя".

Напомним, Виктория познакомилась с футболистом во время активной карьеры певицы в группе Spice Girls. Супруги воспитывают четырех общих детей.