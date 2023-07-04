Российский теннисист Медведев о войне в Украине: "Я за мир"

Даниил Медведев вернулся на Уимблдон после того, как в 2022 году организаторы отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире. На пресс-конференции его спросили и о войне с Украиной, пишет Rus.Postimees.
Арина Соболенко сказала журналистам, что не будет отвечать на вопросы, связанные с политикой. В отличие от белоруски, Медведев общался со всеми журналистами, присутствовавшими на пресс-конференции, и ответил на их вопросы.
Слова Медведева об Украине: "Не знаю, будут ли все довольны моим ответом или нет. Я всегда говорил одно и то же: я за мир. Чего-то другого не добавить. Я не знаю, какая у людей реакция. Это мы не видим. Когда я выхожу на корт, всегда стараюсь быть самим собой. Есть турниры, на которых я меньше нравлюсь публике. Но на других турнирах я ощущаю поддержку. Я здесь только для того, чтобы играть в теннис".
Международная федерация тенниса (ITF) - одна из тех, кто разрешил россиянам и белорусам участвовать в теннисных турнирах после начала военного вторжения России в Украину. На важнейшем Уимблдонском турнире в прошлом году они не могли выступать.
Весной организация All England Club (AELTC), организующая Уимблдонский и другие турниры "Большого шлема" на грунте, сообщила, что в этом году теннисисты из России и Беларуси смогут принять участие в их соревнованиях в нейтральном статусе.
В данный момент Медведев занимает третью строчку рейтинговой таблицы ATP.
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