Украина включила владельца Domestos и Rexona в список международных спонсоров войны

"Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины включило британскую компанию Unilever в список международных спонсоров войны", - сказано в публичном заявлении.

"Мы включили эту компанию в список международных спонсоров войны, потому что сотни миллионов налоговых отчислений, выплаченных в российский бюджет, помогают финансировать войну против Украины и, таким образом, даже напрямую финансировать некоторые российские группировки наемников", - заявил глава агентства Александр Новиков.

"Unilever должна уйти из России немедленно, или она войдет в историю как соучастник войны", - добавил он.

Между тем в Unilever сказали, что сохраняют ранее заявленную позицию, в которой компания полностью осуждает войну в Украине как жестокую и бессмысленную акцию российского государства.

Также компания объявила о прекращении импорта и экспорта своих товаров в Россию и из России. При этом в Unilever поясняют, что по-прежнему снабжают жителей России повседневными продуктами питания и средствами гигиены, произведенными в стране, потому что уход с российского рынка - процесс не из легких.

"Мы хотели бы пояснить, что мы не пытаемся защитить наш бизнес в России. Все дело в том, что для таких компаний, как Unilever, которые имеют значительное физическое присутствие в стране, выход не так прост", - указали в компании.

Финансовые результаты Unilever за 2022 год показывают, что 2% чистой прибыли компании было получено за счет операций в России. По оценкам Киевского экономического университета, в прошлом году Unilever заплатила в России не менее 331 млн долларов налогов.

Unilever владеет такими брендами, как Axe/Lynx, Dove, Omo/Persil, Heartbrand/Wall's, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rexona/Degree, Ben & Jerry's, Cif, Domestos и др.