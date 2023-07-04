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Видео ⟩ Вышел из машины и сбежал: полиция ищет виновника аварии в Ильгюциемсе

rus.tvnet.lv
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Авария
Авария Фото: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Полиция разыскивает водителя Renault, который стал виновником аварии и скрылся с места происшествия. Местные жители якобы видели, как водитель вышел из разбитого автомобиля и, шатаясь, ушел. Полиции пока не удалось поймать виновника. Об этом сообщает Degpunktā.

Утром в воскресенье, 2 июля, водитель Renault, вероятно был пьян и ездил по узким улочкам Ильгюциемса. Местные жители в ужасе от того, что могло бы произойти, если бы кто-то вышел бы на работу или погулять с собакой.

"Меня тоже так сбили, и преступник уехал. Когда меня сбили, я стала инвалидом. Он скрылся с места происшествия, но я не стала обращаться в полицию", - вспоминает женщина.

К счастью, в 5 часов утра на тротуарах было мало пешеходов, но на обочине стояли две машины. Renault сначала врезался в автомобиль Cupra серого цвета, а потом повредил и Volkswagen.

Водитель Renault действительно скрылся с места происшествия и до сих пор не найден. Проверить, был ли водитель пьян, уже не удастся, но местные жители в этом не сомневаются. Разбитую машину убрали тем же утром, через пару часов после аварии.

Полиция просит жителей позвонить в правоохранительные органы, если у них есть полезная информация.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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