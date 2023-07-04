Солнечнее и теплее: синоптики о погоде в среду

В среду, 5 июля, в Латвии будет преобладать переменная облачность, дожди пройдут лишь местами, прогнозируют синоптики.
Порывы умеренного юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду, местами на севере - до 17 метров в секунду. Вечером ветер стихнет.
Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов, на юго-востоке - до +25 градусов.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +23 градусов.
Галерея: Лето в Латвии
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