Ср, 5.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Солнечнее и теплее: синоптики о погоде в среду

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Лето. Иллюстративное фото
Лето. Иллюстративное фото Фото: Jus_Ol/Shutterstock

В среду, 5 июля, в Латвии будет преобладать переменная облачность, дожди пройдут лишь местами, прогнозируют синоптики.

Порывы умеренного юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду, местами на севере - до 17 метров в секунду. Вечером ветер стихнет.

Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов, на юго-востоке - до +25 градусов.

В Риге солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +23 градусов.

Галерея: Лето в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх