И. о. мэра Риги планируется утвердить Вилниса Кирсиса

В повестку дня включен также вопрос о замена руководителя комиссии по расследованию нарушений в департаменте сообщения.

Вопрос о назначении Кирсиса и. о. председателя Рижской думы до избрания нового мэра внесла вице-мэр Линда Озола ("Код для Риги").

Как сообщалось, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ("За/Прогрессивные") принял решение уйти в отставку, так как больше не готов нести ответственность за решения Рижской думы.

Это решение вызвано разногласиями в коалиции в связи с расследованием возможных нарушений в департаменте сообщения.

По мнению Стакиса, бывшие партнеры по коалиции - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги" (КР) - фактически сформировали с "Согласием" и "Честь служить Риге" другое думское большинство и принимали решения в других кабинетах, а не вместе с фракцией "За/Прогрессивные".

Это подтверждает голосование о создании новой комиссии для расследования возможных нарушений в департаменте сообщения, когда бывшие партнеры по коалиции голосовали вместе с "Согласием".

Как сообщалось, 16 июня исполнительный директор Риги Янис Ланге на время расследования дисциплинарного дела отстранил от должностей и. о. директора департамента сообщения Яниса Вайводса и руководителя управления дорожной инфраструктуры Андрея Уртанса. В ходе проверок были выявлены серьезные нарушения в организованных департаментом работах по замене асфальтового покрытия в столице.

На прошлой неделе после острых дебатов Рижская дума утвердила инициированный "Новым Единством" проект решения о создании комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте. Этот вопрос обострил разногласия между "Новым Единством" и "За/Прогрессивными", что привело к отставке мэра.

Нынешние партнеры по коалиции в Рижской думе "Новое Единство", НО/ЛОР и КР уже выразили готовность взять на себя инициативу переговоров о формировании новой коалиции.