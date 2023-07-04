Исполняющим обязанности мэра Риги может стать представитель "Нового Единства" Кирсис

Как агентству LETA сообщили в столичной думе, заседание еще не созвано, информации о нем нет и на сайте самоуправления.

По предварительной информации, на внеочередном заседании думы планируется рассмотреть два вопроса - назначение и. о. мэра Риги и замена руководителя комиссии по расследованию нарушений в департаменте сообщения. Заседание может быть созвано в среду в 11:00.

Согласно обнародованной Коссовичем информации, назначить Кирсиса и. о. председателя Рижской думы до избрания нового мэра предлагает вице-мэр Линда Озола.

Как сообщалось, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ("За/Прогрессивные") принял решение уйти в отставку, так как больше не готов нести ответственность за решения Рижской думы.

Это решение вызвано разногласиями в коалиции в связи с расследованием возможных нарушений в департаменте сообщения.