Исполняющим обязанности мэра Риги может стать представитель "Нового Единства" Кирсис

Завтра может быть созвано заседание Рижской думы, на котором планируется утвердить вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство") исполняющим обязанности мэра Риги, сообщил в социальных сетях руководитель фракции "За/Прогрессивные" Мартиньш Коссович.
Как агентству LETA сообщили в столичной думе, заседание еще не созвано, информации о нем нет и на сайте самоуправления.
По предварительной информации, на внеочередном заседании думы планируется рассмотреть два вопроса - назначение и. о. мэра Риги и замена руководителя комиссии по расследованию нарушений в департаменте сообщения. Заседание может быть созвано в среду в 11:00.
Согласно обнародованной Коссовичем информации, назначить Кирсиса и. о. председателя Рижской думы до избрания нового мэра предлагает вице-мэр Линда Озола.
Как сообщалось, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ("За/Прогрессивные") принял решение уйти в отставку, так как больше не готов нести ответственность за решения Рижской думы.
Это решение вызвано разногласиями в коалиции в связи с расследованием возможных нарушений в департаменте сообщения.
По мнению Стакиса, бывшие партнеры по коалиции - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги" (КР) - фактически сформировали с "Согласием" и "Честь служить Риге" другое думское большинство и принимали решения в других кабинетах, а не вместе с фракцией "За/Прогрессивные".
Это подтверждает голосование о создании новой комиссии для расследования возможных нарушений в департаменте сообщения, когда бывшие партнеры по коалиции голосовали вместе с "Согласием".
Как сообщалось, 16 июня исполнительный директор Риги Янис Ланге на время расследования дисциплинарного дела отстранил от должностей и. о. директора департамента сообщения Яниса Вайводса и руководителя управления дорожной инфраструктуры Андрея Уртанса. В ходе проверок были выявлены серьезные нарушения в организованных департаментом работах по замене асфальтового покрытия в столице.
На прошлой неделе после острых дебатов Рижская дума утвердила инициированный "Новым Единством" проект решения о создании комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте. Этот вопрос обострил разногласия между "Новым Единством" и "За/Прогрессивными", что привело к отставке мэра.
Нынешние партнеры по коалиции в Рижской думе "Новое Единство", НО/ЛОР и КР уже выразили готовность взять на себя инициативу переговоров о формировании новой коалиции.
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