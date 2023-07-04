Трансляция ⟩ И. о. мэра Риги стал Вилнис Кирсис

Сегодня, 5 июля, на внеочередном заседании Рижской думы исполняющим обязанности мэра Риги утвержден вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). TVNET GRUPA ведет прямую видеотрансляцию с заседания.
Депутаты не голосовали за кандидатуру Кирсиса, так как согласно заключению Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) три заместителя мэра имеют право взаимно договориться о том, кто будет исполнять обязанности председателя думы.
Вопрос о назначении Кирсиса и. о. председателя Рижской думы до избрания нового мэра внесла вице-мэр Линда Озола ("Код для Риги"), но позже отозвала его.
VARAM поясняет, что Закон о местном самоуправлении предусматривает, что если председатель совета уволен, освобожден, отстранен от должности или по другим причинам больше не может выполнять свои обязанности, обязанности председателя совета исполняет его заместитель.
Таким образом, такое право предоставлено заместителю председателя законом. Если бы муниципальный совет Риги избрал трех заместителей председателя, то теоретически любой из них имел бы право исполнять обязанности председателя.
Если дума не определила в регламенте муниципалитета, кто из трех заместителей председателя будет исполнять его обязанности, то по умолчанию доверие выражается всем троим. Таким образом, было бы допустимо, чтобы заместители председателя взаимно договорились о том, кто будет выполнять обязанности председателя думы, поясняет VARAM.
Кирсис информировал депутатов о том, что согласно договоренности вице-мэров исполнять обязанности мэра будет он.
В повестку дня сегодняшнего заседания также включен вопрос о замене руководителя комиссии по расследованию нарушений в департаменте сообщения.
Выборы нового мэра состоятся позже
Выборы нового председателя Рижской думы состоятся позже, так как пока неясно, какие партии сформируют новое большинство и кто будет выдвинут в мэры после отставки Мартиньша Стакиса ("За/Прогрессивные").
Как сообщалось, Стакис решил уйти в отставку, так как больше не готов нести ответственность за решения Рижской думы. Это решение вызвано разногласиями в коалиции в связи с расследованием возможных нарушений в департаменте сообщения.
По мнению Стакиса, бывшие партнеры по коалиции - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги" (КР) - фактически сформировали с "Согласием" и "Честь служить Риге" другое думское большинство и принимали решения в других кабинетах, а не вместе с фракцией "За/Прогрессивные".
Это подтверждает голосование о создании новой комиссии для расследования возможных нарушений в департаменте сообщения, когда бывшие партнеры по коалиции голосовали вместе с "Согласием".
Как сообщалось, 16 июня исполнительный директор Риги Янис Ланге на время расследования дисциплинарного дела отстранил от должностей и. о. директора департамента сообщения Яниса Вайводса и руководителя управления дорожной инфраструктуры Андрея Уртанса. В ходе проверок были выявлены серьезные нарушения в организованных департаментом работах по замене асфальтового покрытия в столице.
На прошлой неделе после острых дебатов Рижская дума утвердила инициированный "Новым Единством" проект решения о создании комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте. Этот вопрос обострил разногласия между "Новым Единством" и "За/Прогрессивными", что привело к отставке мэра.
Нынешние партнеры по коалиции в Рижской думе "Новое Единство", НО/ЛОР и КР уже выразили готовность взять на себя инициативу в переговорах о формировании новой коалиции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!