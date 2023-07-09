"Люди распускают всякие слухи". Савицкис о закрытии рижского "Динамо"

Савицкис добавил, что мнения в клубе разделились и не все считают правильным заявляться на сезон и тратить деньги, если это ничего не принесёт для развития латвийского хоккея.

"Как грамотно потратить деньги, чтобы участвовать, работать, платить и чтобы был плюс для хоккея в Латвии? В сборной Латвии не играл ни один игрок с чемпионата Латвии - это говорит об уровне чемпионата Латвии. Поднять уровень - это очень долгая дорога. Но можно и нужно. Как это сделать? Вот мы сидим и думаем над этим. Один из вариантов - сделать паузу и подумать, как это сделать".

Савицкис отметил, что вполне реален вариант, при котором "Динамо" пропустит следующий сезон и не будет участвовать в чемпионате Латвии. "Пока у нас нет глобального плана и видения, что если рижское "Динамо" будет играть в латвийском чемпионате на таком уровне, затратив больше полумиллиона евро, то это поможет развитию хоккея в Латвии".

Решение об участии или неучастии "Динамо" в высшей лиге чемпионата Латвии по хоккею в сезоне-2023/24 должно быть принято в ближайшие пару недель.

Напомним, в 2022 году рижское "Динамо" вышло из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сезон-2022/23 провело в чемпионате Латвии. На предварительном этапе команда заняла третье место, а в плей-офф в полуфинале проиграла "Земгале" из Елгавы (0-4 в серии).