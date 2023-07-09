"Люди распускают всякие слухи". Савицкис о закрытии рижского "Динамо"

В конце прошлой недели один из крупнейших новостных порталов Латвии написал о том, что рижское "Динамо" прекратило существование. Громкий заголовок подхватил ряд местных СМИ, а также российские спортивные порталы. Правда, эта новость оказалась ложной.
Рижское "Динамо" пока не подало заявку на участие в высшей лиге чемпионата Латвии по хоккею в сезоне-2023/24. Видимо, этого оказалось достаточно, чтобы начать разгонять новость о том, что клуб прекратил существование.
Преждевременные выводы местных СМИ привели к тому, что новость подхватили в России и сразу стали использовать в своих пропагандистских целях. Там сразу же начали злорадствовать над политикой латвийского государства, уходом команды из КХЛ, а также российскими деньгами, без которых "Динамо" буквально умирает на глазах.
Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис в разговоре с RUS TVNET опроверг эту информацию и заявил, что клуб продолжает существовать, несмотря на имеющиеся проблемы.
"Команда существует, как и существовала. Люди распускают всякие слухи. Разговоров о закрытии команды нет и не было никогда", - ответил Савицкис.
Несмотря на то, что 28 июня истёк срок подачи заявок на участие в новом сезоне чемпионата Латвии, в рижском "Динамо" по-прежнему думают над тем, участвовать в турнире или нет.
"Понимаете, там же тоже умные люди сидят. Если до конца июля какая-то команда, например, из Даугавпилса или Лиепаи подаст заявку, то, конечно, график изменят. Это же небольшая работа - график составить другой, и команды будут играть", - сказал функционер.
Савицкис добавил, что мнения в клубе разделились и не все считают правильным заявляться на сезон и тратить деньги, если это ничего не принесёт для развития латвийского хоккея.
"Как грамотно потратить деньги, чтобы участвовать, работать, платить и чтобы был плюс для хоккея в Латвии? В сборной Латвии не играл ни один игрок с чемпионата Латвии - это говорит об уровне чемпионата Латвии. Поднять уровень - это очень долгая дорога. Но можно и нужно. Как это сделать? Вот мы сидим и думаем над этим. Один из вариантов - сделать паузу и подумать, как это сделать".
Савицкис отметил, что вполне реален вариант, при котором "Динамо" пропустит следующий сезон и не будет участвовать в чемпионате Латвии. "Пока у нас нет глобального плана и видения, что если рижское "Динамо" будет играть в латвийском чемпионате на таком уровне, затратив больше полумиллиона евро, то это поможет развитию хоккея в Латвии".
Решение об участии или неучастии "Динамо" в высшей лиге чемпионата Латвии по хоккею в сезоне-2023/24 должно быть принято в ближайшие пару недель.
Напомним, в 2022 году рижское "Динамо" вышло из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сезон-2022/23 провело в чемпионате Латвии. На предварительном этапе команда заняла третье место, а в плей-офф в полуфинале проиграла "Земгале" из Елгавы (0-4 в серии).
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