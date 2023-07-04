СМИ: Пригожину вернули 10 млрд рублей, изъятых после мятежа

"При этом, по предварительным данным, бизнесмен в выходные находился в Москве, где присутствовал на каких-то совещаниях. Вместо Евгения Пригожина забирать миллиарды прибыл его водитель с официальной доверенностью", - говорится в публикации газеты.

Журналисты напоминают, что в день обысков сам Пригожин не отрицал, что имеет отношение к деньгам. Согласно его заявлению, эта сумма была приготовлена на зарплату бойцов ЧВК "Вагнер" и выплаты родственникам погибших.

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