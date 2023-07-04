В аэропорту задержана женщина, обманувшая по меньшей мере шесть человек

Стражи порядка выяснили личность возможной виновницы - это, возможно, была подданная Латвии 2003 года рождения, ее объявили в розыск, выяснилось, что она долгое время находится в Польше.

27 июня этого года полиция получила информацию о том, что объявленное в розыск лицо находится в Латвии и планирует авиарейсом покинуть территорию страны. Стражи порядка участка Госполиции аэропорта "Рига" в сотрудничестве с сотрудниками службы безопасности аэропорта женщину задержали и доставили в участок.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту мошенничества в небольшом объеме. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до одного года, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

Подозреваемая женщина ранее судима не была. К ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция призывает жителей быть внимательными и перед осуществением оплаты за присмотренный в интернет-объявлениях товар исследовать отзывы о продавце, а также, если возможно, оплачивать товар только после поставки.

Если возникли подозрения в попытке мошенничества, рекомендуется встретиться с продавцом лично, чтобы осмотреть товар. В свою очередь при покупке товара по объявление в интернете у предприятия, всегда стоит проверять, совпадает ли указанный банковский счет со счетом, указанным на сайте предприятия.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.