Кариньш призывает партнеров по коалиции "отложить в сторону личные амбиции"

Премьер отметил, что инициированные "Новым Единством" переговоры партий проходят интересно, но проблема в том, что в них участвуют только оппозиционные партии - Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные". Две коалиционные партии - "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение - на приглашение участвовать в переговорах не откликнулись.

По мнению Кариньша, это не свидетельствует о духе сотрудничества. Он сравнил ситуацию с периодом до выборов, когда партии занимали довольно категоричные позиции, и это, по его мнению, "не очень плодотворно".

Кариньш напомнил, что все избранные народом политики должны работать на благо избирателей и страны, призвав представителей партий собраться вместе и в ходе обсуждения найти лучшие решения.

В настоящее время в правящую коалицию входят "Новое Единство", ОС и Нацобъединение, но после президентских выборов, на которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке единого кандидата, Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными".

Ранее Кариньш заявил, что хочет расширить коалицию, чтобы ускорить работу по оптимизации школьной сети, улучшению ситуации в здравоохранении, вопросам рабочей силы, выводу госпредприятий на биржу и социальным вопросам, в частности, по ратификации Стамбульской конвенции "как символического, но глубоко значимого жеста Сейма" и выполнению решения Конституционного суда о партнерских отношениях.