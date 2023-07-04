В результате ракетного удара РФ по Харьковской области пострадал 41 человек

Во вторник, 4 июля, российские войска нанесли удар по городу Первомайский в Харьковской области. В результате удара пострадал 41 человек, среди которых 12 детей, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Среди раненых детей — два младенца. По информации Синегубова, девятимесячный ребенок находится в реанимации.
По данным генпрокурора Украины Андрея Костина, удар по центру города был нанесен из ракетного комплекса "Искандер", ракета упала на площадку перед девятиэтажным домом.
Повреждены автомобили и жилые дома. Синегубов уточнил, что в городе повреждено остекление восьми многоэтажных домов. Кроме того, сгорело четыре автомобиля, еще один - поврежден.
"Рядом находятся только жилые дома. Это мирный район города, где нет ни одного военного объекта", - заявили в МВД Украины.
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