В результате ракетного удара РФ по Харьковской области пострадал 41 человек

Среди раненых детей — два младенца. По информации Синегубова, девятимесячный ребенок находится в реанимации.

По данным генпрокурора Украины Андрея Костина, удар по центру города был нанесен из ракетного комплекса "Искандер", ракета упала на площадку перед девятиэтажным домом.

Повреждены автомобили и жилые дома. Синегубов уточнил, что в городе повреждено остекление восьми многоэтажных домов. Кроме того, сгорело четыре автомобиля, еще один - поврежден.

"Рядом находятся только жилые дома. Это мирный район города, где нет ни одного военного объекта", - заявили в МВД Украины.