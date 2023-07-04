Ринкевич: Латвия не намерена смягчать санкционную политику в отношении РФ

На закрытой части заседания правительство концептуально одобрило подготовленный Министерством иностранных дел доклад о соблюдении санкций в отношении России.

Как сообщил Ринкевич, доклад подготовлен в связи с тем, что прошло полтора года с момента полномасштабного вторжения России в Украину и применения Латвией как члена Европейского союза различных экономических санкций.

Министр подчеркнул, что Латвия и впредь будет последовательно выступать за применение санкций против России во всех сферах. Также не будут рассматриваться возможности ослабить санкции или согласиться с призывами их смягчить, которые время от времени раздаются в ЕС.

Латвия планирует обратить внимание на те страны, где наблюдается внезапный рост экспорта латвийских товаров или импорта из этих стран, так как это может свидетельствовать о возможном обходе санкций. Поэтому планируется работать над мерами по предотвращению уклонения от санкций и более строго следить за их применением.

Ринкевич также выразил удовлетворением тем, что правительство сегодня приняло решение перераспределить 2 млн евро Министерству экономики для поддержки восстановления Украины, в частности, Черниговской области. Министр подчеркнул, что программа восстановления Украины должна стать долгосрочным планом.