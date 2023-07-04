Вот и подходит к концу вторник. День сегодняшний принес достаточно новостей: в Латвии продолжается Праздник песни и танца, назван кандидат в и.о. мэра Риги, а Минблаг внес на утверждение Стамбульскую конвенцию. Кроме того, стали известны подробности трагедий в Салацгриве и в Балтийском море. Об этом и не только - в нашей ежедневной подборке о самом главном за вторник, 4 июля.
Главное за 4 июля ⟩ Чего боится Стакис, подробности трагедий на море и жалобы на обеды для участников Праздника песни
Новости Латвии:
"Приехали мы 1 июля в Царникаву на море отдохнуть и искупаться с мужем, дочкой и родителями мужа. Поднялся ветер и из-за этого волны были очень большими, нам уже не терпелось быстрее искупаться..." - так начинается пост пользовательницы Facebook Аустры Никитухиной. Девушка рассказала в соцсети о том, как купание в море едва не закончилось трагически для ее семьи, а жизни отдыхающих рядом мужчин не удалось спасти вовсе.
Вчера Мартиньш Стакис объявил об уходе с поста мэра Риги, а сегодня бывший градоначальник отмечает своё 44-летие. Чего боится Мартиньш Стакис и кто был для него примером для подражания? RUS TVNET запускает рубрику с лаконичным названием "10 вопросов".
Итак, свершилось. Мэр Риги Мартиньш Стакис все-таки объявил о своей отставке, попутно обвинив бывших партнеров по коалиции в работе за его спиной. Но как "коалиция перемен" стала "коалицией пересудов"? Окунемся в мир столичной политики вместе с "Липину интересно".
Не секрет, что график участников Праздника песни и танца очень интенсивный и требует много сил, поэтому хороший обед - очень важен. Но везде ли участники получают одинаковые порции и все ли сыты?
В среду, 5 июля, в 11 часов созвано внеочередное заседание Рижской думы, на котором планируется выдвинуть на должность исполняющего обязанности мэра Риги вице-мэра Вилниса Кирсиса.
Министерство благосостояния передало на согласование и утверждение в Латвии Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием - так называемую Стамбульскую конвенцию.
Во вторник Административный районный суд отклонил заявление SIA TV Rain ("Дождь"), оставив в силе решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 6 декабря 2022 года об аннулировании разрешения на вещание, сообщили агентству LETA в суде.
Каждый латыш, проживающий за границей, нужен Латвии, и его встретят дома с распростертыми объятиями, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 3 июля, обращаясь к членам коллективов диаспоры в Международном выставочном центре на Кипсале.
Вечером в прошлую пятницу, 30 июня, пьяный водитель в Сигулде совершил неосторожный маневр и насмерть сбил 14-летнего подростка на мотороллере, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Экс-президент Грузии, ныне заключенный Михаил Саакашвили в понедельник подключился дистанционно к судебному заседанию в тбилисском городском суде, где рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года.
Финское издание Helsingin Sanomat сообщает, что за мгновение до трагедии 7-летнего ребенка видели в инвалидном кресле, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.
Утром во вторник, 4 июля, два беспилотника были сбиты в Подмосковье, еще один сбила система ПВО под Калугой. Об этом пишет Telegram-канал "Медуза".
Российский рынок бензина переживает "идеальный шторм" даже в условиях санкций, ограничивающих продажу бензина и сырой нефти за рубеж. С начала года цены на бензин на российской бирже выросли более чем на 70% и достигли новых рекордов в конце июня.
Во вторник, 4 июля, российские войска нанесли удар по городу Первомайский в Харьковской области. В результате удара пострадал 41 человек, среди которых 12 детей, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила во вторник, 4 июля, что получила анонимное сообщение о смерти ее мужа Сергея Тихановского, который находится в тюрьме в Беларуси.
В Чечне вооружённые люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Они прилетели в Грозный, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой. В суд они не попали, а женщина получила 5,5 лет колонии. В Кремле нападение назвали "серьезным происшествием", которое "требует энергичных мер".
Интересное чтиво:
21 июля латвийский боксёр Майрис Бриедис после годичного перерыва вернётся на ринг и проведёт бой против британца Джона МакКаллума. В преддверии поединка Бриедис провёл открытую тренировку и дал эксклюзивное интервью RUS TVNET.
В детстве Регина Мандрика восхищенно наблюдала, как ее мама выступает на соревнованиях по женскому бодибилдингу, а в 21 год сама вышла на сцену и стала двухкратной чемпионкой мира и Европы в спортивной дисциплине "фит-модель". В интервью онлайн-журналу Klik девушка рассказала о подготовке с соревнованиям, тренерстве и своем спортивном блоге.
Скоропостижная кончина молодого бодибилдера вызвала резонанс в соцсетях. По официальной версии, причиной смерти стал разрыв аневризмы. Но есть и те, кто утверждает, что это произошло из-за вакцинации.
Долгое время считалось, что мужчины были охотниками, а женщины - собирателями, но новое исследование показало, что в культуре охотников-собирателей оба пола в равной степени участвовали как в охоте, так и в собирательстве.
В программе Латвийского телевидения (LTV) Rīta Panorāma случилась оплошность - заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис в титрах был назван бурым медведем (Lācis Brūnais).
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