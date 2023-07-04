Главное за 4 июля ⟩ Чего боится Стакис, подробности трагедий на море и жалобы на обеды для участников Праздника песни

Российский рынок бензина переживает "идеальный шторм" даже в условиях санкций, ограничивающих продажу бензина и сырой нефти за рубеж. С начала года цены на бензин на российской бирже выросли более чем на 70% и достигли новых рекордов в конце июня.

Во вторник, 4 июля, российские войска нанесли удар по городу Первомайский в Харьковской области. В результате удара пострадал 41 человек, среди которых 12 детей, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила во вторник, 4 июля, что получила анонимное сообщение о смерти ее мужа Сергея Тихановского, который находится в тюрьме в Беларуси.

В Чечне вооружённые люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Они прилетели в Грозный, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой. В суд они не попали, а женщина получила 5,5 лет колонии. В Кремле нападение назвали "серьезным происшествием", которое "требует энергичных мер".

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21 июля латвийский боксёр Майрис Бриедис после годичного перерыва вернётся на ринг и проведёт бой против британца Джона МакКаллума. В преддверии поединка Бриедис провёл открытую тренировку и дал эксклюзивное интервью RUS TVNET.