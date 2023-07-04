Участникам Праздника песни пришлось стоять за обедом в длинной очереди. Организаторы обещают решение

Как рассказала Латвийскому радио руководитель по коммуникации Праздника песни и танца Инга Васильева, во вторник в Межапарке прошел первый день репетиций, и в период с 12 до 16 часов было нужно накормить около 14 тысяч человек.

"Конечно, длительное стояние в очереди недопустимо, но нужно сказать, что это первый день - после этого обеда мы проводим совещание, анализируем ситуацию, и решения и улучшения обязательно будут приняты", - отметила она.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Васильева не могла сказать, что именно привело к длинным очередям днем во вторник, так как еще не был завершен анализ ситуации, однако она указала, что на стадионе "Даугава", где репетиции начались в понедельник, раздача еды проходила очень быстро.

RUS TVNET уже писал, что участники праздника в соцсетях выразили недовольство размерами своих порций.

Инга Васильева в интервью Латвийскому радио пояснила: "Составление меню происходит не по принципу случайности. Над этим меню и подсчетом калорий работали специалисты по питанию, а также люди, которые ежедневно занимаются кормлением людей, в основе этого всего свои подсчеты. Но я сразу хочу отметить - нам нужно разделять питание двух видов".

Фото: Jānis Škapars/TVNET

По ее словам, питание обеспечивает победивший в конкурсе поставщик. "Там качество питание действительно заслуживает доверия, мы не получили ни одной жалобы", - отметила Васильева. Однако за кормление участников праздника по месту их ночевки - в школах - отвечают другие поставщики питания.

Она также отметила, что организаторы праздника проводят мониторинг соцсетей и в курсе проблем, с которыми сталкиваются участники, однако всех призывают делиться своим опытом, чтобы помочь организаторам: "Только вместе мы можем анализировать, меняться и становиться лучше".