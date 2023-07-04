Балцерс продолжит карьеру в Европе

Весной Балцерс помог сборной Латвии впервые в истории завоевать бронзовые медали чемпионата мира, в 10 матчах он набрал девять очков - забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. Он был в команде вторым по результативности после Рихарда Букартса (3+8).

Прошлые пять сезонов Балцерс пытался укрепиться в НХЛ, где провел 170 матчей, забросил 28 шайб и отдал 34 результативные передачи.

26-летний Балцерс за свою карьеру представлял четыре клуба НХЛ - "Оттава Сенаторз", "Сан-Хосе Шаркс", "Флорида Пантерс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Однако ни в одной команде он не сумел завоевать место в составе на длительное время.

Балцерс начал карьеру хоккеиста в родной Лиепае, а затем переехал в Норвегию, где шлифовал свои навыки игрока в составе клубов "Лорескрог", "Викинг" и "Ставангер Ойлерз".

В 2016 году нападающий перебрался в Северную Америку, проведя первый сезон в юниорской Западной хоккейной лиге (WHL).

В следующем сезоне он попал в фарм-клуб "Сан-Хосе Шаркс", а затем - в ряды "Сенаторз".

В сезоне 2019/2020 латыш провел в НХЛ в джерси "Сенаторз" всего 15 матчей, отыграв большую часть сезона в АХЛ, а затем два сезона провел в составе "Шаркс".

Лучшим для Балцерса вышел сезон НХЛ 2021/2022 года, когда в 61 матче за "Шаркс" ему удалось набрать 23 (11+12) очка)

В составе сборной Латвии форвард принял участие в четырех чемпионатах мира, в ходе которых в 32 матчах набрал 29 (10+19 очков).

Команду "Цюрих Лайонс" в свое время представлял латвийский форвард Роналд Кениньш, в составе клуба он трижды становился чемпионом Швейцарии - в 2012, 2014 и 2018 годах.