Литовская компания построит в Иецаве завод по заготовке семян

Глава Dotnuva Seeds Йонас Бакшис отметил, что в последние годы спрос на семена значительно увеличился, наибольшее влияние на это оказало увеличение продаж на рынках Латвии и Эстонии, а также растущий экспорт в другие страны Европы.

"Уже в этом году мы начнем строительство нового завода по заготовке семян в латвийской Иецаве, который не только удовлетворит спрос на сертифицированные семена на рынках Латвии и Эстонии, но и позволит нам быстрее выйти на латвийских фермеров и гарантировать более эффективную логистику товаров в Эстонию", - сказал Бакшис.

По его словам, мощность фабрики составит 20 тыс. тонн семян в год с возможностью увеличения до 30 тыс. тонн. Здесь будут заготавливать семена зерновых и зернобобовых культур, а предприятие должно начать работу в 2025-2026 годах.

На первом этапе работы завода планируется создать 15 рабочих мест.

В настоящее время фабрика в Дотнуве Dotnuva Baltic производит около 27 тысяч семян в год, что составляет около 90% мощностей компании. После постройки предприятия в Латвии компания продолжит торговать сельскохозяйственной техникой и заниматься другими проектами.