Маркус Рива объяснил, почему он держит в тайне свою личную жизнь

"В этом плане все окей, все на своих местах и в порядке", - сказал он в программе.

"Да, я как-то мало говорил и рассказывал об этом. Я думаю, что необходимо оставить место для тайны и не раскрывать всего в своей жизни, в том числе и в связи с личной жизнью". Артист считает, что достаточно рассказал о себе, своей работе, где живет и даже о том, что кладет в свою тарелку, поэтому должно быть что-то такое, что известно только ему.

На вопрос, не требуют ли поклонники открытости и на эту тему, певец говорит, что никто конкретно не спрашивал, но подобные вопросы есть: "Люди спрашивают и интересуются этеми вещами, но как-то в данный момент не хочется рассказывать об этом всем". Рива также делится своими наблюдениями с коллегами и друзьями, когда люди раскрывают подробности и тонкости своих отношений в социальных сетях.

"Люди, которые рассказывают о своих отношениях после двух месяцев совместной жизни и постоянно делятся контентом в соцсетях, где они вместе - мы идем туда, а потом помолвка, а потом не вышло. Все так быстро. Поэтому мне кажется, что любовь - это такая святая вещь, которую нужно хранить как сокровище", - сказал Маркус, добавив, что согласен, что "любовь и счастье любят тишину".