На заводе на Перекопском перешейке дислоцированы значительные силы Росгвардии

На заводе диоксида титана "Крымский титан" в крымском городе Армянске, который расположен на Перекопском перешейке, дислоцированы значительные силы Росгвардии, сообщает в своем Telegram-канале партизанское движение "Атеш".
Перекопский перешеек соединяет Крым с Херсонской областью.
"Россия фактически превратила завод в воинскую часть: на его территории размещены системы ПВО, значительные силы Росгвардии, все заминировано", - сообщает "Атеш", который действует на оккупированных Россией территориях Украины.
"Сотрудников массово увольняют, производство фактически остановилось", - добавляет "Атеш".
В партизанском движении говорят, что так российские силы готовятся к возможной попытке Украины вернуть себе Крым.
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