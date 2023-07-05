На заводе на Перекопском перешейке дислоцированы значительные силы Росгвардии

Перекопский перешеек соединяет Крым с Херсонской областью.

"Россия фактически превратила завод в воинскую часть: на его территории размещены системы ПВО, значительные силы Росгвардии, все заминировано", - сообщает "Атеш", который действует на оккупированных Россией территориях Украины.

"Сотрудников массово увольняют, производство фактически остановилось", - добавляет "Атеш".

В партизанском движении говорят, что так российские силы готовятся к возможной попытке Украины вернуть себе Крым.