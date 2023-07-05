+28 и грозовые ливни: прогноз погоды на ближайшие дни

В четверг с запада над Латвией пройдет атмосферный фронт с дождями. Осадки ожидаются в основном ночью в Курземе, а утром и днем - в центральных и восточных регионах страны, где местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха составит +19...+24 градуса, на востоке страны - до +28 градусов.

В ночь на пятницу в Латгале и на востоке Видземе еще возможны дожди и грозы, а день будет довольно солнечным, без осадков. Ночью в западных и центральных регионах страны температура воздуха может опуститься до +8 градусов, днем будет +19...+24 градуса.

В субботу местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температура опустится до +8...+13 градусов, днем будет +19...+24 градуса.

Согласно текущим прогнозам, в воскресенье будет преимущественно солнечно, на востоке страны возможны кратковременные ливни и грозы. Температура воздуха составит +19...+24 градуса.

В конце недели дожди возможны по всей Латвии, но сохранится преимущественно теплая погода.

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