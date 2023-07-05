Угроза взрыва на ЗАЭС: эксперты прогнозируют, вызовет ли РФ радиационный инцидент

Эксперты ISW прогнозируют, что Россия вряд ли спровоцирует радиационный инцидент на Запорожской АЭС.

По их мнению, возможная преступная деятельность РФ на территории АЭС, в которой она надеется обвинить Украину, вряд ли вызовет массовый радиационный инцидент, поскольку реакторы АЭС были спроектированы таким образом, что они могут выдержать значительные повреждения.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия установила на крыше ЗАЭС "предметы, напоминающие взрывчатку". Зарубежные СМИ также сообщают о возможности взрыва АЭС.

"Возможно, [российские силы сделали это] для имитации нападения на АЭС. Может быть, у них есть другой сценарий. Но в любом случае мир видит - и не может не видеть, - что единственным источником опасности для Запорожской АЭС является Россия и никто другой", - сказал Зеленский.

По словам мэра Мелитополя, пока украинская армия уничтожает противника на Запорожском фронте, ВС России подвозят новую технику и живую силу через Мелитополь и Мариуполь.

Федоров сообщил, что жители Мелитополя заметили в городе внедорожники с надписью "Шторм" - новое подразделение Минобороны России, которое придет на смену опальной группировке ЧВК "Вагнер".

В Мелитополь также прибыли военнослужащие из Дагестана и Северной Осетии, через Мариуполь в направлении Запорожья перебрасывается тяжелая техника, сказал Федоров, добавив, что над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают военные вертолеты.

По словам мэра, Россия пытается создать единую логистику на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, а также пытается переманить украинских железнодорожников в новую компанию "Новороссийская железная дорога".

В оккупированном российской армией Мелитополе осталось от 60 до 70 тысяч мирных жителей, и всем им россияне выдали российские паспорта, датированные февралем 2023 года.