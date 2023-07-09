Стало известно, кто разогревает Hurts в Сигулде

Sudden Lights - латвийская инди-рок-группа, образованная в 2012 году, когда ее участники еще были учениками музыкальной школы. В настоящее время коллектив является одним из самых быстрорастущих, востребованных и популярных исполнителей в Латвии. На данный момент Sudden Lights выпустили три студийных альбома, последний из которых получил пять номинаций на Латвийскую музыкальную премию, в том числе в категориях "Лучший поп-музыкальный альбом", "Лучшая обложка альбома" и "Лучшая концертная запись". Также в этом году группа представляла Латвию на "Евровидении" с композицией Aijā.