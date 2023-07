Стало известно, кто разогревает Hurts в Сигулде

Ожидается, что на концерте прозвучат как самые известные композиции последнего, теперь уже пятого альбома Faith, так и предыдущие хиты - Wonderful Life, Better Than Love, Stay, Sunday, Blood, Tears & Gold, Illuminated, Miracle, Somebody To Die For, Blind, Surrender, Some Kind Of Heaven, Nothing Will Be Bigger Than Us, Wings, Rolling Stone, Wish, Beautiful Ones, Ready To Go.