Стало известно, кто разогревает Hurts в Сигулде

Уже в этом месяце, 26 июля, Латвию посетит всеми любимая манчестерская группа Hurts со своим первым сольным концертом под открытым небом на сцене Сигулдских замковых руин. Стало известно, что Hurts выбрали в качестве специальных гостей этого концерта самую горячую отечественную группу Sudden Lights и исполнителя современной электронной музыки Vultura.
Sudden Lights - латвийская инди-рок-группа, образованная в 2012 году, когда ее участники еще были учениками музыкальной школы. В настоящее время коллектив является одним из самых быстрорастущих, востребованных и популярных исполнителей в Латвии. На данный момент Sudden Lights выпустили три студийных альбома, последний из которых получил пять номинаций на Латвийскую музыкальную премию, в том числе в категориях "Лучший поп-музыкальный альбом", "Лучшая обложка альбома" и "Лучшая концертная запись". Также в этом году группа представляла Латвию на "Евровидении" с композицией Aijā.
Vultura или Annija Tīna Kukuka - латвийская певица, автор песен, продюсер и исполнитель электронной музыки. Ее дебютный сольный альбом Not Your Typery Fairytale был признан критиками "многообещающим музыкальным манифестом" и получил две награды на церемонии вручения наград Латвийской премии звукозаписи - за лучшую "дебютную" и "электронную/танцевальную" музыку. Она также считается одним из самых больших сюрпризов на латвийской электронной музыкальной сцене. Благодаря постоянному и успешному сотрудничеству со своим продюсером Mark1Records, Vultura умело сочетает такие жанры, как дарквейв, новая волна, синти-поп и пост-панк, с более традиционными стилями EDM, такими как драм-н-бейс, создавая провокационные, но приятные впечатления от прослушивания.
Напоминаем всем обладателям билетов, что в продаже также доступен фан-рейс из Риги, который доставит вас на концерт и обратно. Мы также сообщаем тем, кто заинтересован, что количество билетов на концерты все еще очень ограничено, поэтому мы приглашаем тех, кто хочет испытать этот волшебный вечер, поторопиться. Подробнее о фан-автобусах здесь.
Ожидается, что на концерте прозвучат как самые известные композиции последнего, теперь уже пятого альбома Faith, так и предыдущие хиты - Wonderful Life, Better Than Love, Stay, Sunday, Blood, Tears & Gold, Illuminated, Miracle, Somebody To Die For, Blind, Surrender, Some Kind Of Heaven, Nothing Will Be Bigger Than Us, Wings, Rolling Stone, Wish, Beautiful Ones, Ready To Go.
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