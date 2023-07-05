Главное за 5 июля ⟩ Что рижане говорят о Стакисе, суровый приговор педофилу и новый и. о. мэра Риги

За рубежом:

Жизнь российского миллиардера Михаила Фридмана "испортили" санкции Евросоюза, которые были применены к нему как к близкому к Кремлю олигарху после вторжения России в Украину, заявил адвокат Фридмана в суде ЕС в попытке добиться отмены санкций.

Вечером во вторник, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия разместила на Запорожской АЭС (ЗАЭС) "предметы, похожие на взрывчатку". Российская же сторона обвинила Украину в ракетном обстреле станции. Какова вероятность инцидента на ЗАЭС и чем это может грозить Латвии? RUS TVNET собрал мнения экспертов.

В социальных сетях распространилось видео с танком Leopard 2A4 на передовой в Украине. При этом модель усовершенствована, благодаря взрывоопасной реактивной броне (ERA).

Во вторник, 4 июля, в самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic, следовавший из Гамбурга в Ригу, ударила молния. Apollo.lv связался с авиакомпанией, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Интересное чтиво:

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко вышла во второй круг Уимблдона, обыграв бельгийскую спортсменку Грет Миннен.

Жара и засуха оказали неблагоприятное влияние на одно из самых любимых занятий жителей Латвии - тихую охоту, или сбор грибов. Если обычно к Янову дню многие уже попробовали соус из лисичек, то в этом году леса были слишком сухими. Но наконец-то хорошие новости!