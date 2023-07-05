Главное за 5 июля ⟩ Что рижане говорят о Стакисе, суровый приговор педофилу и новый и. о. мэра Риги

За день произошло множество событий - в Риге появился новый исполняющий обязанности мэра, в Земгале педофила приговорили к 24 годам тюрьмы, а RUS TVNET узнал мнение рижан о Мартиньше Стакисе. Об этих и других новостях уходящей среды, 5 июля, расскажет RUS TVNET.
Новости Латвии:
3 июля стало известно об отставке Мартиньша Стакиса с поста мэра Риги. RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать мнение рижан о решении политика и с чем у них будет ассоциироваться уже бывший градоначальник. Ответы рижан смотрите на видео!
Земгальский районный суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, изнасилование и распространение порнографических материалов, сообщили агентству LЕТА в прокуратуре.
Сегодня, 5 июля, на внеочередном заседании Рижской думы исполняющим обязанности мэра Риги утвержден вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). TVNET GRUPA вела прямую видеотрансляцию с заседания.
С 1 июля ко всем клиентам оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls автоматически будет применяться тариф "Основной", который можно менять раз в месяц, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
В начале апреля Административный районный суд вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) поручил государству предоставить убежище в Латвии гражданке России, протестовавшей против правящего в России режима.
За рубежом:
Жизнь российского миллиардера Михаила Фридмана "испортили" санкции Евросоюза, которые были применены к нему как к близкому к Кремлю олигарху после вторжения России в Украину, заявил адвокат Фридмана в суде ЕС в попытке добиться отмены санкций.
Вечером во вторник, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия разместила на Запорожской АЭС (ЗАЭС) "предметы, похожие на взрывчатку". Российская же сторона обвинила Украину в ракетном обстреле станции. Какова вероятность инцидента на ЗАЭС и чем это может грозить Латвии? RUS TVNET собрал мнения экспертов.
В социальных сетях распространилось видео с танком Leopard 2A4 на передовой в Украине. При этом модель усовершенствована, благодаря взрывоопасной реактивной броне (ERA).
Во вторник, 4 июля, в самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic, следовавший из Гамбурга в Ригу, ударила молния. Apollo.lv связался с авиакомпанией, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
Интересное чтиво:
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко вышла во второй круг Уимблдона, обыграв бельгийскую спортсменку Грет Миннен.
Жара и засуха оказали неблагоприятное влияние на одно из самых любимых занятий жителей Латвии - тихую охоту, или сбор грибов. Если обычно к Янову дню многие уже попробовали соус из лисичек, то в этом году леса были слишком сухими. Но наконец-то хорошие новости!
На прошлой неделе бывший депутат Сейма Алдис Гобземс нелестно отозвался о своей жене в Facebook. Бывшая теща Гобземса подчеркивает, что разочарована в бывшем зяте и что каждое его лживое слово причиняет ей боль, пишет Privāta Dzīve.
Рекламный специалист Эрик Стендзениекс и поэтесса Лиана Ланга публично "сцепились". Стендзениекс послал Лангу, которая всеми силами борется с использованием русского языка в публичном пространстве Латвии.
2 и 3 июля в Сапри (Италия) проходили соревнования Mr. & Ms. Universe и Mr. & Ms. Europe по версии федерации IBFA. От Латвии принимали участие Айвар Высоцкис, Александр Ермолаев и Лайма Чакстиня. Наши спортсмены выступили весьма успешно и все заняли призовые места.
На глубоководной подводной лодке "Титан", направлявшейся к месту крушения "Титаника" с пятью пассажирами на борту, незадолго до достижения цели произошел катастрофический взрыв, в результате которого все люди погибли. В социальных сетях появилась анимация взрыва, в описании которой упоминается, что подводная лодка в процессе стала такой же горячей, как Солнце. Это правда?
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