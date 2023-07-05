В Белом доме нашли кокаин. Была объявлена эвакуация

Секретная служба США проводит масштабное расследование после того, как в воскресенье, 2 июля, в западном крыле Белого дома было обнаружено небольшое количество кокаина, сообщает британская телекомпания BBC.
В западном крыле здания находится кабинет президента, кабинет вице-президента и другие помещения, где живут советники президента и сотрудники Белого дома.
Наркотики были найдены в кладовке, которую сотрудники Белого дома и гости использовали для хранения мобильных телефонов. Его обнаружили агенты секретной службы, проводившие плановую проверку.
После того, как кокаин был обнаружен во всем комплексе зданий, в качестве меры предосторожности была проведена краткая эвакуация, и все здание было заблокировано.
Представитель спецслужб сказал, что что из-за находки пришлось ненадолго эвакуировать персонал Белого дома, а все здание было заблокировано.
Во время инцидента президент Джо Байден и его семья находились в президентском загородном поместье в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.
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