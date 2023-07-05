В Белом доме нашли кокаин. Была объявлена эвакуация

В западном крыле здания находится кабинет президента, кабинет вице-президента и другие помещения, где живут советники президента и сотрудники Белого дома.

Наркотики были найдены в кладовке, которую сотрудники Белого дома и гости использовали для хранения мобильных телефонов. Его обнаружили агенты секретной службы, проводившие плановую проверку.

После того, как кокаин был обнаружен во всем комплексе зданий, в качестве меры предосторожности была проведена краткая эвакуация, и все здание было заблокировано.

Представитель спецслужб сказал, что что из-за находки пришлось ненадолго эвакуировать персонал Белого дома, а все здание было заблокировано.

Во время инцидента президент Джо Байден и его семья находились в президентском загородном поместье в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.