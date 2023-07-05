Прямая трансляция ⟩ Смотрите и вдохновляйтесь! Шоу народных костюмов Mēnesnīcā

Показ национальных костюмов проходит с 1998 года, так что это будет уже шестое подобное шоу.

Прямая трансляция: Шоу народных костюмов Mēnesnīcā

Прямая трансляция с шоу народных костюмов Mēnesnīcā и видеозапись после окончания прямой трансляции также будут доступны в приложении Умного телевидения LMT и на TVNET.

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