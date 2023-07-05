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Прямая трансляция ⟩ Смотрите и вдохновляйтесь! Шоу народных костюмов Mēnesnīcā

rus.tvnet.lv
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Участники Праздника песни и танца
Участники Праздника песни и танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Сегодня, 5 июля, TVNET совместно с Умным телевидением LMT предлагает посмотреть в прямом эфире шоу латышских народных костюмов Mēnesnīcā. 

Показ национальных костюмов проходит с 1998 года, так что это будет уже шестое подобное шоу.

Прямая трансляция: Шоу народных костюмов Mēnesnīcā

Прямая трансляция с шоу народных костюмов Mēnesnīcā и видеозапись после окончания прямой трансляции также будут доступны в приложении Умного телевидения LMT и на TVNET.

Галерея: Открытие Праздника песни и танца

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