Внезапно скончался министр транспорта Беларуси Алексей Авраменко

В 2021 году Авраменко вместе с другими чиновниками режима Лукашенко попал в санкционный список Евросоюза.

За последний год внезапно скончались несколько белорусских чиновников. В начале апреля в возрасте 43 лет скончался заместитель министра экономики Беларуси Сергей Митянский. В ноябре 2022 года скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.