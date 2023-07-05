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Внезапно скончался министр транспорта Беларуси Алексей Авраменко

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Министр транспорта Беларуси Алексей Авраменко
Министр транспорта Беларуси Алексей Авраменко Фото: mintransbelarus/"Telegram"

Власти Беларуси объявили о скоропостижной смерти министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко в возрасте 46 лет, сообщают зарубежные СМИ.

Причина смерти пока официально не объявлена.

В 2021 году Авраменко вместе с другими чиновниками режима Лукашенко попал в санкционный список Евросоюза.

За последний год внезапно скончались несколько белорусских чиновников. В начале апреля в возрасте 43 лет скончался заместитель министра экономики Беларуси Сергей Митянский. В ноябре 2022 года скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

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