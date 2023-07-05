В суде Киева произошел взрыв, полицейские получили ранения

В среду, 5 июля, около 18:00 в Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв. На месте работали все оперативные службы, сообщает Русская служба BBC.
Как пишут украинские СМИ, взрыв при попытке к бегству мог устроить подозреваемый по делу о подрыве гранаты у здания Верховной Рады в 2015 году Игорь Гуменюк.
Позже в офисе генпрокурора Украины подтвердили, что взрыв произошел в туалете суда при попытке побега обвиняемого. Пострадали два сотрудника правоохранительных органов.
Сам Игорь Гуменюк погиб. По предварительным данным, при втором взрыве он покончил с собой.
Гуменюк обвинялся в том, что он, будучи добровольцем батальона "Сыч", участвовал 31 августа 2015 года в акции националистической партии "Свобода" у здания Рады - против закрепления в Конституции особого статуса Донбасса (это один из пунктов вторых "Минских соглашений"), сообщает Русская служба BBC.
По версии обвинения, тогда Гуменюк бросил боевую гранату в национальных гвардейцев. Погибли четыре человека, ранения разной степени тяжести получили еще 140 участников акции и журналистов.
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