В суде Киева произошел взрыв, полицейские получили ранения

Как пишут украинские СМИ, взрыв при попытке к бегству мог устроить подозреваемый по делу о подрыве гранаты у здания Верховной Рады в 2015 году Игорь Гуменюк.

Позже в офисе генпрокурора Украины подтвердили, что взрыв произошел в туалете суда при попытке побега обвиняемого. Пострадали два сотрудника правоохранительных органов.

Сам Игорь Гуменюк погиб. По предварительным данным, при втором взрыве он покончил с собой.

Гуменюк обвинялся в том, что он, будучи добровольцем батальона "Сыч", участвовал 31 августа 2015 года в акции националистической партии "Свобода" у здания Рады - против закрепления в Конституции особого статуса Донбасса (это один из пунктов вторых "Минских соглашений"), сообщает Русская служба BBC.

По версии обвинения, тогда Гуменюк бросил боевую гранату в национальных гвардейцев. Погибли четыре человека, ранения разной степени тяжести получили еще 140 участников акции и журналистов.