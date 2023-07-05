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В суде Киева произошел взрыв, полицейские получили ранения

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По данным изданий РБК-Украина и «Страна», взрыв устроил боец добровольческого батальона «Січ» Игорь Гуменюк, которого обвиняют в теракте во время митинга перед Верховной радой Украины в 2015 году.
По данным изданий РБК-Украина и «Страна», взрыв устроил боец добровольческого батальона «Січ» Игорь Гуменюк, которого обвиняют в теракте во время митинга перед Верховной радой Украины в 2015 году. Фото: Jae C. Hong/AP

В среду, 5 июля, около 18:00 в Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв. На месте работали все оперативные службы, сообщает Русская служба BBC.

Как пишут украинские СМИ, взрыв при попытке к бегству мог устроить подозреваемый по делу о подрыве гранаты у здания Верховной Рады в 2015 году Игорь Гуменюк. 

Позже в офисе генпрокурора Украины подтвердили, что взрыв произошел в туалете суда при попытке побега обвиняемого. Пострадали два сотрудника правоохранительных органов. 

Сам Игорь Гуменюк погиб. По предварительным данным, при втором взрыве он покончил с собой.

Гуменюк обвинялся в том, что он, будучи добровольцем батальона "Сыч", участвовал 31 августа 2015 года в акции националистической партии "Свобода" у здания Рады - против закрепления в Конституции особого статуса Донбасса (это один из пунктов вторых "Минских соглашений"), сообщает Русская служба BBC.

По версии обвинения, тогда Гуменюк бросил боевую гранату в национальных гвардейцев. Погибли четыре человека, ранения разной степени тяжести получили еще 140 участников акции и журналистов.

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