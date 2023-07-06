Видео ⟩ Россия нанесла ракетный удар по Львову: пострадал жилой дом, есть погибшие

По информации МВД Украины, погибли по меньшей мере четыре человека, пишет Русская служба ВВС. Еще 32 человека получили пострадали.

"Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибли четыре человека, травмировано девять. Сотрудники ГСНС спасли семь человек, эвакуировали 64", - сообщили в МВД.

Как заявил в видеообращении мэр Андрей Садовый, ракетный удар был одной из самых масштабных атак на Львов с начала войны, число погибших по мере разбора завалов может увеличиться.

По его словам, в результате падения обломков российской ракеты на жилой дом повреждены около 60 квартир и 50 автомобилей.

Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского публиковал снятое с беспилотника видео разрушений во Львове в результате ракетного удара.

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023