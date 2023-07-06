Чт, 6.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Россия нанесла ракетный удар по Львову: пострадал жилой дом, есть погибшие

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Последствия ракетного удара по Львову, 6 июля 2023 года
Последствия ракетного удара по Львову, 6 июля 2023 года Фото: AP/Scanpix

В ночь на четверг, 6 июля, российская армия нанесла ракетный удар по Львову. Обломки одного из снарядов попали в многоквартирный жилой дом, есть погибшие и раненые, сообщил мэра города Андрей Садовый.

По информации МВД Украины, погибли по меньшей мере четыре человека, пишет Русская служба ВВС. Еще 32 человека получили пострадали.

"Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибли четыре человека, травмировано девять. Сотрудники ГСНС спасли семь человек, эвакуировали 64", - сообщили в МВД.

Как заявил в видеообращении мэр Андрей Садовый, ракетный удар был одной из самых масштабных атак на Львов с начала войны, число погибших по мере разбора завалов может увеличиться.

По его словам, в результате падения обломков российской ракеты на жилой дом повреждены около 60 квартир и 50 автомобилей.

Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского публиковал снятое с беспилотника видео разрушений во Львове в результате ракетного удара.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх