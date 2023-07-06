Видео ⟩ Российский ракетный удар по Львову. Что известно

По информации МВД Украины, частично разрушены третий и четвертый этажи в трех подъездах жилого дома, погибли по меньшей мере четыре человека, 32 ранены, среди них ребенок. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСНС) сообщает о 37 пострадавших и 64 эвакуированных, сообщает Русская служба ВВС.

"Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибли четыре человека, травмированы девять. Сотрудники ГСНС спасли семь человек, эвакуировали 64", - сообщили утром в четверг в МВД.

Как заявил в видеообращении мэр города Андрей Садовый, ракетный удар был одной из самых масштабных атак на Львов с начала войны.

По его словам, в результате падения обломков российской ракеты на жилой дом повреждены около 60 квартир и 50 автомобилей.

Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского опубликовал снятое с беспилотника видео разрушений во Львове в результате ракетного удара.

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023

Воздушные силы ВСУ заявили, что около часа ночи из акватории Черного моря с кораблей и подводных лодок был нанесен удар крылатыми ракетами "Калибр". В итоге украинским силам удалось уничтожить семь из 10 ракет, Остальные три попали по гражданским объектам во Львове.

В городе объявлен двухдневный траур в память о погибших от российского удара.