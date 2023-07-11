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Марко Регжа - обида на RFS, фирменное празднование, лучший сезон в карьере

Саша Пилат rus.tvnet.lv
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Новым гостем программы "Мне только спросить" стал футболист "Риги" Марко Регжа, который проводит свой лучший сезон в карьере, а в июне дебютировал за сборную Латвии. 

Сегодня в выпуске:

  • Откуда Марко знает русский язык?
  • Про редкое имя и фамилию
  • Марко проводит лучший сезон в карьере. Почему только сейчас?
  • Про погоню за Иличем в списке бомбардиров
  • О фирменном праздновании голов
  • Про уход и обиду на RFS
  • Папа был против переезда в Даугавпилс?
  • О жизни и тренировках в Германии
  • Каково это - играть с братом в одной команде?
  • Кто был кумиром в детстве?
  • О дебюте за сборную Латвии
  • Интерес из Бельгии и просмотр в "Вест Бромвиче"
  • Кому из Латвии пора уезжать в Европу?
  • Цели на оставшуюся часть сезона

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