Марко Регжа - обида на RFS, фирменное празднование, лучший сезон в карьере

Новым гостем программы "Мне только спросить" стал футболист "Риги" Марко Регжа, который проводит свой лучший сезон в карьере, а в июне дебютировал за сборную Латвии.
Сегодня в выпуске:
- Откуда Марко знает русский язык?
- Про редкое имя и фамилию
- Марко проводит лучший сезон в карьере. Почему только сейчас?
- Про погоню за Иличем в списке бомбардиров
- О фирменном праздновании голов
- Про уход и обиду на RFS
- Папа был против переезда в Даугавпилс?
- О жизни и тренировках в Германии
- Каково это - играть с братом в одной команде?
- Кто был кумиром в детстве?
- О дебюте за сборную Латвии
- Интерес из Бельгии и просмотр в "Вест Бромвиче"
- Кому из Латвии пора уезжать в Европу?
- Цели на оставшуюся часть сезона
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