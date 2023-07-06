В Пакруойской усадьбе открылся юбилейный "Фестиваль цветов, искусства и любви"

В минувшие выходные в литовскую Пакруойскую усадьбу официально вернулось одно из крупнейших летних событий - открылся пятый "Фестиваль цветов, искусства и любви".
Крупнейший в Северной Европе фестиваль цветов и больших цветочных скульптур восхищает великолепием летних цветов, интерактивными представлениями и головокружительными трюками в воздухе. Фестиваль будет ждать гостей каждый день до 10 сентября. Программа театральных и цирковых представлений будет проходить каждый день, кроме понедельника.
Галерея: Юбилейный фестиваль цветов, искусства и любви в Пакруойской усадьбе
Юбилейный фестиваль, вдохновленный пьесой В. Шекспира "Сон в летнюю ночь", в этом году готов удивить гармонией разных видов цветов, а также новыми цветочными скульптурами и композициями. Наряду с цветами, одной из важнейших особенностей этого летнего праздника стала программа театральных и цирковых представлений, которые проходят в течение всего дня на большой территории усадьбы, развлекая гостей и даже приглашая их стать участниками некоторых представлений.
Как говорит управляющий усадьбой Гедрюс Климкявичюс: "За годы организации фестивалей мы перепробовали бессчетное количество разных вещей, но время показало, что именно интерактивные и вовлекающие театральные постановки, дарящие столько эмоций, посетителям нравится больше всего. Пожалуй, десять лет назад мы первыми возродили этот жанр и предложили окунуться в настоящую усадебную жизнь 19 века. Прямо сейчас мы приглашаем вас погрузиться в волшебный мир пьесы В. Шекспира "Сон в летнюю ночь". Интерактивные театральные представления в исполнении литовских актеров дополняются выступлениями международной цирковой труппы. Здесь вы увидите канатоходца, воздушного акробата, танцоров и очень смешного клоуна из Италии".
Фестиваль цветов, искусства и любви подарит развлечение для всей семьи каждый день до самой осени. Фестиваль невозможно отделить от чарующей атмосферы усадьбы 19 века. В более чем 30 исторических зданиях усадьбы каждый день можно посетить мастерские старинных ремесел и техники, увидеть коллекцию ретро-автомобилей и карет, а также прокатиться в них, одеться в изысканные костюмы, побывать в фотостудия в стиле 19 века, открыть для себя такие места, как Паноптикум, Подвал наказаний, кабинет врача, зал старинных часов и старых игровых автоматов. Вы также будете поражены дрессированными хищными птицами и возрождением традиции соколиной охоты, включенной в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Маленьких посетителей усадьбы порадуют обитатели усадебной фермы, ретро-карусель, великолепный цветочный дворец и знаменитый житель усадьбы - верблюд.
Пакруойская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и Елгавы, всего в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года 2018, 2019, 2021, 2022". Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и латерн, а также возрождение сцен усадебной жизни 19 века.
Подробная информация и билеты: www.pakrojasmuiza.lv.
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