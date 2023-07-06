В Пакруойской усадьбе открылся юбилейный "Фестиваль цветов, искусства и любви"

Фестиваль цветов, искусства и любви подарит развлечение для всей семьи каждый день до самой осени. Фестиваль невозможно отделить от чарующей атмосферы усадьбы 19 века. В более чем 30 исторических зданиях усадьбы каждый день можно посетить мастерские старинных ремесел и техники, увидеть коллекцию ретро-автомобилей и карет, а также прокатиться в них, одеться в изысканные костюмы, побывать в фотостудия в стиле 19 века, открыть для себя такие места, как Паноптикум, Подвал наказаний, кабинет врача, зал старинных часов и старых игровых автоматов. Вы также будете поражены дрессированными хищными птицами и возрождением традиции соколиной охоты, включенной в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Маленьких посетителей усадьбы порадуют обитатели усадебной фермы, ретро-карусель, великолепный цветочный дворец и знаменитый житель усадьбы - верблюд.