Летом в Юрмале выступит британский певец Калум Скотт

Благодаря своему незаурядному голосу и удивительно искренней манере написания, Калум Скотт создает невероятно проникновенные песни. Впервые известность пришла к нему после участия в шоу Britain’s Got Talent в 2015 году, где он исполнил композицию Dancing On My Own. После выпуска сингла You Are The Reason в 2017 году стало понятно, что его песни как будто созданы для того, чтобы сопровождать самые значимые моменты нашей жизни. Певец получил множество отзывов от поклонников со всего мира о том, что его музыка стала саундреком к свадьбам и другим важным событиям. Многие также искали утешение в его песнях, переживая горе или утрату.

С появлением в 2018 году своего дебютного альбома Only Human Калум Скотт занял первое место в чарте альбомов iTunes в более чем 20 странах мира, собрав более 7,5 миллиардов прослушиваний. Вошедший в альбом трек You Are The Reason занял 25-е место в рейтинге Spotify US Viral 50 и 10-е место в чартах iTunes в 38 странах.

Создавая второй альбом Bridges, Калум Скотт удвоил стремление превратить свои самые сокровенные переживания в песни, которые поднимают настроение и внушают надежду. Выпущенный в июне 2022 года альбом был создан совместно с таким известным продюсером, как Грег Керстин (восьмикратный обладатель премии Грэмми, работавший с Полом Маккартни и Адель). Bridges получил название от очень пронзительной песни, иллюстрирующий особенно мрачный и отчаянный период в жизни Скотта. «Это кажется довольно сюрреалистичным, но Bridges - история о реальном опыте пребывания на мосту и размышлениях о том, стоит ли продолжать этот путь, который в то время казался мне бесконечно болезненным и одиноким. Это очень личная история, но я чувствовал, что мне нужно включить ее в альбом и передать с настоящей искренностью, учитывая те отношения, которые я построил со своими поклонниками. Этот альбом стал для меня чем-то вроде взросления, когда я действительно осознал, кто я есть и что я хочу сказать", - говорит Калум Скотт.

