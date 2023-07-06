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"Прогрессивные" готовы выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Риги

rus.tvnet.lv/LETA
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Здание Рижской думы
Здание Рижской думы Фото: Evija Trifanova/LETA

"Прогрессивные" готовы выдвинуть своего кандидата на пост мэра Риги, заявила в интервью Латвийскому радио сопредседатель партии, депутат Рижской думы Юстине Пантелеева.

Она отметила, что найти в Риге нового руководителя самоуправления в течение двух месяцев "реально, поскольку ни одна из фракций не заинтересована во внеочередных выборах в Рижскую думу".

Также депутат сообщила, что ""Прогрессивные" готовы выдвинуть своего кандидата на пост мэра Риги, но пока "не хотят бежать впереди паровоза", потому что кандидат будет выдвинут только в том случае, если партии смогут разрешить острый конфликт, который является "не только политическим, но и содержательным".

Сегодня в 11 часов в Ратуше соберутся на встречу партии прежней коалиции Рижской думы - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов, "Код для Риги" и "За/Прогрессивные".

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