Видео ⟩ "Стальной парень!": врач сборной о Зиле, получившем во время матча по лицу шайбой

Врач сборной Латвии по хоккею Агнис Отварс никогда не забудет тот момент на чемпионате мира, когда защитнику Кристапсу Зиле шайба ударила по челюсти, а через несколько минут спортсмен снова был на льду.
Зиле всегда отличался самоотверженной манерой игры и за свою карьеру несколько раз ломал челюсть. Этот памятный эпизод на Чемпионате мира произошел в последнем матче подгруппы против Швейцарии.
Видео: Беседа с Агнисом Отварсом
"На всю жизнь запомню этот случай. Он [Зиле] сделан из какого-то суперсплава. Он стальной парень! Других слов просто нет. Когда в той игре он получил шайбой по лицу, в Интернете писали: как только выяснилось, что перелома нет, Кристапс помчался обратно на каток. В реальности все было иначе. В тот момент ему было все равно. Я сказал ему, что перелом, скорее всего, есть", - вспоминает Отварс.
По его словам, спортсмен "принял таблетку и снова отправился вперед", отбросив боль.
Врач сборной Латвии также сообщил, что серьезных травм в команде не было, но несколько игроков столкнулись с проблемами со здоровьем.
Одним из них был Каспарс Даугавиньш, которого при среднем отите пришлось лечить не только антибиотиками, но и кортикостероидами.
Что такое кортикостероиды, допустимы ли они в спорте и другое Агнис Отварс рассказал в интервью, которое выйдет в пятницу, в KLIK.
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