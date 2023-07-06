Видео ⟩ "Стальной парень!": врач сборной о Зиле, получившем во время матча шайбой по лицу

"На всю жизнь запомню этот случай. Он [Зиле] сделан из какого-то суперсплава. Он стальной парень! Других слов просто нет. Когда в той игре он получил шайбой по лицу, в Интернете писали: как только выяснилось, что перелома нет, Кристапс помчался обратно на лед. В реальности все было иначе. В тот момент ему было все равно. Я сказал ему, что перелом, скорее всего, есть", - вспоминает Отварс.