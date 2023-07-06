Чт, 6.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Грубая ошибка на финишной прямой стоила бегунье нескольких тысяч евро

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: AFP/SCANPIX

Эфиопской бегунье Сенбере Тефери после допущенной ошибки пришлось довольствоваться третьим местом на проходивших в американском городе Пичтри соревнованиях в забеге на 10 км. 

Тефери, завоевавшая серебро в беге на 5000 метров на чемпионате мира 2015 года в Пекине, шла к победе, но допустила вопиющую ошибку на финишной прямой. П именно: 28-летняя эфиопка продолжала бежать за мотоциклом, который съехал с трассы на финишной прямой.

Хотя Тефери довольно быстро осознала свою ошибку, ее соперницы Фотьен Тесф и Джессика Челанг сумели обогнать ее.

Тесф, которая неожиданно выиграла гонку из-за ошибки конкурентки, не в полной мере насладилась первым местом. "Я была шокирована ошибкой Сенберы, потому что она лидировала в забеге, но потом побежала не в том направлении. Я видела финиш и продолжала бежать", - сказала Тесф.

Ошибка серебряной призерке чемпионата мира стоила больших денег, так как победительница получила 10 000 долларов США (9200 евро - Прим.ред.), а второе и третье место - 5 000 и 3 000 долларов США соответственно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх