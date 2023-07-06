Видео ⟩ Грубая ошибка на финишной прямой стоила бегунье нескольких тысяч евро

Тефери, завоевавшая серебро в беге на 5000 метров на чемпионате мира 2015 года в Пекине, шла к победе, но допустила вопиющую ошибку на финишной прямой. П именно: 28-летняя эфиопка продолжала бежать за мотоциклом, который съехал с трассы на финишной прямой.

Хотя Тефери довольно быстро осознала свою ошибку, ее соперницы Фотьен Тесф и Джессика Челанг сумели обогнать ее.

Heartbreak for Senbere Teferi as she takes a wrong turn meters from the finish line of the Peachtree Road Race. It cost her a second consecutive win in the Atlanta 4th of July 10k.@atln pic.twitter.com/vg40krYnHb — Fred Campagna (@FredCampagna) July 4, 2023

Тесф, которая неожиданно выиграла гонку из-за ошибки конкурентки, не в полной мере насладилась первым местом. "Я была шокирована ошибкой Сенберы, потому что она лидировала в забеге, но потом побежала не в том направлении. Я видела финиш и продолжала бежать", - сказала Тесф.

Ошибка серебряной призерке чемпионата мира стоила больших денег, так как победительница получила 10 000 долларов США (9200 евро - Прим.ред.), а второе и третье место - 5 000 и 3 000 долларов США соответственно.