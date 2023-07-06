"На территории Беларуси его нет". Лукашенко о местонахождении Пригожина

"Эта компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он не видит рисков для Беларуси, если наемники ЧВК будут размещены в стране: "Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки".

Лукашенко также прокомментировал спутниковые снимки палаточного лагеря в Осиповичском районе.

"Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по из размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", - указал Лукашенко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь не решен. Это зависит не от него, а от решения российской стороны и самих "вагнеровцев".

Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить тему "вагнеровцев". Речь в числе иных вопросов пойдет и о дальнейшем функционировании подразделения.