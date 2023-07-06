Кирсис возглавит финансовый комитет Рижской думы

Это подтвердил агентству LETA сам политик.

Согласно положению самоуправления, председатель Рижской думы руководит работой городской думы, а также комитета по финансовым и административным вопросам.

Этот комитет единственный, в котором председатель не избирается, а его председателем автоматически становится мэр.

У председателя финансового комитета Рижской думы два заместителя - Янис Озолс ("Код для Риги") и Мартиньш Коссович ("За/Прогрессивные").

Сегодня созван финансово-административный комитет Рижской думы, на котором изначально планировалось рассмотреть вопрос о командировках депутатов Рижской думы.