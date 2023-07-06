СМИ: Бывший футболист сборной Литвы мог быть убит

Литовская федерация футбола (LFF) сообщила в Facebook, что в июне скончался Каролис Хведукас, сыгравший 20 матчей за сборную Литвы.

Причина смерти 32-летнего футболиста на тот момент не была известна. Расследование провела литовская полиция. Позже появилась информация, что футболист скончался от разрыва аорты.

"Однако ситуация гораздо печальнее, - сообщил подкаст Podkastas. - Наиболее вероятной причиной смерти Каролиса является убийство, которое в настоящее время расследуется, преднамеренное или нет".

Теперь литовские СМИ сообщают, что Хведукас мог быть убит. Двое подозреваемых задержаны.

Этот сезон Каролис Хведукас провел в мариямпольской команде City, играющей во второй сильнейшей лиге Литвы. Он был капитаном команды.

Долгое время футболист представлял команду Sūduva, с которой в 2017 году выиграл чемпионат Литвы. В 2009 году Хведукас выиграл Кубок LFF и трофей Суперкубка LFF.

За свою игровую карьеру он провел 20 матчей за сборную Литвы, последний раз играл в 2019 году.