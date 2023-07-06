Где в пятницу пройдут дожди? Прогноз синоптиков

На востоке местами возможен кратковременный дождь. В Курземе будет дуть слабый и умеренный западный ветер порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса.

В Риге рабочая неделя завершится сухой погодой, с небольшой облачностью. Воздух прогреется до +22 градусов.

Галерея: Лето за городом