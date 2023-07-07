Как работает теория шести рукопожатий? Объясняют математики

Наверняка вы слышали о теории шести рукопожатий (или "шести степеней разделения" - six degrees of separation), согласно которой все люди связаны друг с другом не более чем через пять уровней общих знакомых (и, соответственно, шесть уровней связей). Теперь и математики объяснили, как она работает!
"Этот уникальный эффект возникает в ходе эволюции любой исходной структуры, в которой люди соотносят затраты на установление связей со стремлением стать полезным посредником для существенного числа людей", - цитирует ученых издание "Нож".
Свое заключение они сделали, наблюдая за работой компьютерной модели, которая описывала поведение человека в социуме. Люди в этой модели пытались занять наиболее выгодное положение.
В итоге расчеты показали, что все варианты развития событий приведут к одному - равновесию, когда все участники будут связаны друг с другом не более чем через шесть рукопожатий.
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