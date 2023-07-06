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Фото и видео ⟩ Машина в Лондоне врезалась в начальную школу. Девять человек ранено

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Место трагедии в Лондоне.
Место трагедии в Лондоне. Фото: AFP/SCANPIX

В четверг, 6 июля, автомобиль врезался в начальную школу в Уимблдоне, на юго-западе Лондона. Ранены семь детей и два взрослых, сообщила британская полиция.

Полиция сообщила, что не считает этот инцидент терактом.

Фото: автомобиль в Лондоне врезался в начальную школу

Полиция и медики были вызваны в школу для девочек The Study в 9:54 (11:54 по латвийскому времени). Виновный в аварии остался на месте происшествия, обнаружила полиция, добавив, что задержание не было проведено.

Инцидент состоялся примерно в полутора километрах от клуба All England Lawn Tennis and Croquet Club, где проходит Уимблдонский теннисный турнир.

Представитель Уимблдона в парламенте Стивен Хаммонд сообщил вещательной организации Би-би-си, что состояние нескольких пострадавших является критическим.

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