Фото и видео ⟩ Машина в Лондоне врезалась в начальную школу. Девять человек ранено

В четверг, 6 июля, автомобиль врезался в начальную школу в Уимблдоне, на юго-западе Лондона. Ранены семь детей и два взрослых, сообщила британская полиция.
Полиция сообщила, что не считает этот инцидент терактом.
Фото: автомобиль в Лондоне врезался в начальную школу
Полиция и медики были вызваны в школу для девочек The Study в 9:54 (11:54 по латвийскому времени). Виновный в аварии остался на месте происшествия, обнаружила полиция, добавив, что задержание не было проведено.
Инцидент состоялся примерно в полутора километрах от клуба All England Lawn Tennis and Croquet Club, где проходит Уимблдонский теннисный турнир.
Emergency services are on the scene after a car collided with a primary school in Wimbledon.— Greatest Hits Radio London News (@GHRLondonNews) July 6, 2023
Several children and two adults have been hurt. pic.twitter.com/LgrABKKPYT
Представитель Уимблдона в парламенте Стивен Хаммонд сообщил вещательной организации Би-би-си, что состояние нескольких пострадавших является критическим.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!