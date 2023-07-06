У украинской армии сейчас больше танков, чем у российской

На момент вторжения у ВСУ было 987 танков, 550 из них были потеряны в боях, но зато Украине удалось захватить 545 боевых машин России, подсчитали в Oryx.

Во многом помогли поставки стран Запада - так, ВСУ получили еще 471 танк, кроме того, еще 286 единиц боевой техники должны быть переданы в будущем. То есть общее число танков у Украины за время войны выросло и достигло 1,5 тысячи.

Россия же начала вторжение в соседнюю страну с 3417 танками, но, по оценкам Oryx, сейчас у нее осталось всего 1,4 тысячи. Кроме того, Украина сократила разрыв в артиллерии и реактивных системах залпового огня, отмечает Bloomberg.