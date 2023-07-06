Остапенко не смогла выйти в третий круг Уимблдона

Остапенко занимает 17-е место в рейтинге WTA, она также посеяна на турнире под этим номером, а Кирстя находится на 37-м месте.

Матч продолжался 2 часа 39 минут и завершился победой румынской теннисистки со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4.

По ходу матча Кырстя девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Остапенко выполнила семь эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта. Счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу Остапенко.

Таким образом, для латвийской теннисистки Уимблдон завершён. За выход в 1/8 финала Уимблдона Кырстя сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майя.

Отметим, что Кырстя в пятый раз вышла в третий круг Уимблдона, но пройти дальше румынке ни разу пока не удалось. Для 26-летней Остапенко это был восьмой старт на Уимблдоне. Её лучшее достижение - полуфинал в 2018 году.

Напомним, что Остапенко одержала победу в турнире WTA 250 в Бирмингеме, завоевав свой первый титул в сезоне, а затем из-за проблем со здоровьем не доиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 500 в Истборне.