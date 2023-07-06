Главное за 6 июля ⟩ Запрет на купание, разочарование Левитса и ракетный удар по Львову

Четверг, 6 июля. В Латвии продолжается Праздник песни и танца, Эгил Левитс готовится оставить президентский пост, а Россия снова наносит удары по территории Украине. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте RUS TVNET.
Новости Латвии:
Клубничная ферма Ziemeļu zemenes сообщила в Facebook, что отменяет возможность самостоятельного сбора ягод из-за недобросовестных клиентов.
Критерии, установленные Рижским самоуправлением для приема учащихся в 10-й класс, нарушают право молодых людей на продолжение обучения в средней школе, поэтому их следует отменить, заявил агентству LETA омбудсмен Юрис Янсонс.
В связи с высокими показателями микробиологического загрязнения Инспекция здравоохранения ввела запрет на купание и ограничения в ряде официальных мест для купания на море и внутренних водоемах.
Президент Латвии Эгил Левитс считает, что за время своего президентства выполнил важную и непростую работу, но он испытывает и разочарование, сообщает агентство LETA.
В среду, 5 июля, на концерте духового оркестра Праздника песни - во время исполнения Pūt, vējiņi ("Вей, ветерок!") Иманта Калниньша за сценой проплыл внушительный паром. Лучшей сценографии и не придумаешь!
В Пардаугаве началось строительство панорамного колеса в месте, где ранее находился так называемый памятник Победы. Между Ранька дамбис и улицей Слокас началось бурение свай, параллельно производятся конструкция и кабины колеса, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
За рубежом:
В ночь на четверг, 6 июля, российская армия нанесла ракетный удар по Львову. Обломки одного из снарядов попали в многоквартирный жилой дом, есть погибшие и раненые, сообщил мэра города Андрей Садовый.
Российская таможня отчиталась о задержании в Псковской области гражданина Украины с "арсеналом", намекая на поимку диверсанта. Но Rus.Postimees узнал в показанном пограничниками "оружии" спортивную пневматику, а в приборах "для видеонаблюдения" - старинную фотокамеру.
На российские военные корабли с обеих сторон наносят темные полосы, чтобы они казались меньше и вводили в заблуждение украинцев, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на издание Insider.
Прошла ровно неделя после трагедии на пароме Stena Spirit. Польский портал Fakt выяснил более подробную информацию о погибшей женщине и ее сыне.
На прошлых выходных, 1 июля, состоялось торжественное открытие первого в Эстонии магазина лимитированных кроссовок и одежды. Редакции Limon удалось попасть на это нашумевшее мероприятие и пообщаться как с молодым владельцем магазина, так и с пришедшими гостями. Живая очередь примерно из 300 клиентов растянулась по улице Виру. Что же там такого необычного? Рассказывает Limon.ee.
Интересное чтиво:
Яна из Лиепаи привезла своего ребенка в местную больницу с поносом и рвотой. Через три дня ее дочь лежала в реанимации в Риге. У нее отказали почки - в ее организме нашли опасную кишечную палочку. Что это за инфекция и где ее можно подцепить, разбирался RUS TVNET.
33-летняя чемпионка Европы по снукеру Анна Присяжнюк невероятно скромная девушка с большими карими глазами и очаровательной улыбкой. Говоря про свой небольшой рост (170 см), она подчеркивает, что как раз таки тем, кто высокий, им играть сложнее - надо ниже нагибаться.
ЧВК "Вагнер" до войны в Украине активно работала в Африке и на Ближнем Востоке. Именно там были заработаны основные деньги и репутация. Научный сотрудник Института внешней политики Эстонии специально для Rus.Postimees проанализировал, как мятеж Евгения Пригожина 23-24 июня и предполагаемый марш на Москву будет определять эволюцию путинского режима в краткосрочной перспективе. Сюда входит и (бывшая?) империя Пригожина в Африке.
После провала мятежа ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ликвидирует свои СМИ и теряет госконтракты с Минобороны РФ и школами Москвы. Есть ли у него еще активы и деньги, разбиралась DW.
Срок действия соглашения об экспорте зерна, участниками которого являются Россия, Турция, Украина и ООН, истекает 17 июля. DW о том, как оно работает и что может случиться, если сделку не продлят.
Уимблдон 2023 года только набирает обороты, но скандалов и недовольств вокруг турнира уже предостаточно.
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