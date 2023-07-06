Главное за 6 июля ⟩ Запрет на купание, разочарование Левитса и ракетный удар по Львову

За рубежом:

В ночь на четверг, 6 июля, российская армия нанесла ракетный удар по Львову. Обломки одного из снарядов попали в многоквартирный жилой дом, есть погибшие и раненые, сообщил мэра города Андрей Садовый.

Российская таможня отчиталась о задержании в Псковской области гражданина Украины с "арсеналом", намекая на поимку диверсанта. Но Rus.Postimees узнал в показанном пограничниками "оружии" спортивную пневматику, а в приборах "для видеонаблюдения" - старинную фотокамеру.

На российские военные корабли с обеих сторон наносят темные полосы, чтобы они казались меньше и вводили в заблуждение украинцев, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на издание Insider.

Прошла ровно неделя после трагедии на пароме Stena Spirit. Польский портал Fakt выяснил более подробную информацию о погибшей женщине и ее сыне.

На прошлых выходных, 1 июля, состоялось торжественное открытие первого в Эстонии магазина лимитированных кроссовок и одежды. Редакции Limon удалось попасть на это нашумевшее мероприятие и пообщаться как с молодым владельцем магазина, так и с пришедшими гостями. Живая очередь примерно из 300 клиентов растянулась по улице Виру. Что же там такого необычного? Рассказывает Limon.ee.

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