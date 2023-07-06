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Видео ⟩ Мужчина во время спора убил сожительницу. Труп в квартире нашли родственники

rus.tvnet.lv
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Насилие. Иллюстративное фото.
Насилие. Иллюстративное фото. Фото: Eiropas parlaments

На этой неделе в квартире в Елгаве найдены останки женщины с признаками насильственной смерти, сообщает передача Degpunktā. 

Умерла 45-летняя женщина, которая работала в одном из местных магазинов до его закрытия, а ее сожителя арестовали.

Знакомый покойной говорит, что мужчина, убивший ее, время от времени ее бил.

Видео: Сюжет Degpunktā 

Погибшая неоднократно пыталась прекратить отношения с насильником, но всегда к нему возвращалась.

Государственная полиция указывает, что на месте происшествия был задержан возможный виновник, начат уголовный процесс, и сегодня суд применил к задержанному лицу меру пресечения - заключение под стражу.

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