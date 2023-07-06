Видео ⟩ Мужчина во время спора убил сожительницу. Труп в квартире нашли родственники

На этой неделе в квартире в Елгаве найдены останки женщины с признаками насильственной смерти, сообщает передача Degpunktā.
Умерла 45-летняя женщина, которая работала в одном из местных магазинов до его закрытия, а ее сожителя арестовали.
Знакомый покойной говорит, что мужчина, убивший ее, время от времени ее бил.
Видео: Сюжет Degpunktā
Погибшая неоднократно пыталась прекратить отношения с насильником, но всегда к нему возвращалась.
Государственная полиция указывает, что на месте происшествия был задержан возможный виновник, начат уголовный процесс, и сегодня суд применил к задержанному лицу меру пресечения - заключение под стражу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!