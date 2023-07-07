Дочь легендарного футболиста просит посадить отца в тюрьму

Испанское издание Diario de Sevilla сообщает, что 22-летняя дочь футболиста Эрика До Росарио Ньевес хочет взыскать с отца 90 тысяч евро. По словам адвоката женщины Фернандо Осуна, Это'О не платит алименты уже пять лет.

Теперь Ньевес потребовала год тюрьмы для своего отца. Осуна оправдывает это низким доходом своей клиентки.

"Это'О продолжает игнорировать правосудие. Финансовое положение Эрики - очень хрупкое, в то время как Самюэль живет в роскоши", - пояснил адвокат.

Легенда футбола также ранее был судим за то, что не платил алименты своему ребенку, правда, другой дочери. Это'О также судили за налоговое мошенничество и он был приговорен к 22 месяцам условно в Испании.

Во время работы в испанском гиганте "Барселона" Это'О уклонялся от уплаты налогов. Он признал свою вину и позже заплатил четыре миллиона евро в качестве неуплаченных налогов.

Это'О в настоящее время является президентом Камерунской федерации футбола. Как футболист он представлял такие титулованные клубы, как "Барселона", миланский "Интер" и лондонский "Челси".