Видео ⟩ Камикадзе на самокате: курьер Bolt Food лихачил на дороге

На видеозаписи видно, как электросамокат буквально выпрыгивает перед автомобилем с видеорегистратором. Кроме того, на электросамокате перемещаются два человека, что запрещено правилами. Также с нарушением совершается и перемещение на соседнюю полосу. В этой ситуации доставщик еды должен был подать сигнал, куда он хочет переместиться.

При этом рядом с проезжей частью есть велосипедная дорожка, которая специально предназначена для таких участников дорожного движения, как пользователи электросамокатов и пр. Дополнительно ко всему вышеперечисленному доставщик еды пересекал дорогу на красный сигнал светофора.

Часто такие водители участвуют в дорожном движении с мыслью, что "со мной ведь ничего страшного не случится, я смотрю по сторонам".

Портал 15min связался с компанией Bolt для разъяснения обстоятельств произошедшего. Представитель предприятия Мант Чижас сказал: "Курьеры, как и все участники дорожного движения, должны соблюдать правила дорожного движения. Они распространяются не только на курьеров, но и на представителей других профессий".

Видео: Курьер-лихач