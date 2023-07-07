Кариньш принял отставку Ринкевича; временно он сам заменит его

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня, 7 июля, принял отставку министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в связи с его вступлением в должность президента Латвии, сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.